Москва, 25 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Количество зрителей российского кино в 2024 году выросло на 10%, до 100 млн человек, сообщил 25 марта президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре.

Krists Luhaers/UNSPLASH

«Кассовые сборы составили 36 млрд рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший! Аудитория составила 100 млн человек», — сказал Путин.

В 2024 году было завершено производство 298 национальных фильмов и запущен в производство 151 фильм, почти все — при поддержке Минкульта, отметил президент. В прокат в 2024 году вышло 214 российских фильмов, 54 из которых — также при поддержке Минкульта, сообщил глава государства. Он отметил, что в российском кино есть заметное «движение вперёд».

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на заседании совета глава государства также отметил, что культура должна быть доступна гражданам вне зависимости от того, где они живут. Культура является ресурсом экономического развития регионов, подчеркнул Путин.

В декабре 2024 года в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, президент рассказал, что смотрит сказки и былины со своими внуками. Глава государства отметил развитие отечественного кинематографа и согласился, что российское кино стало более качественным.

В сентябре 2024 года Путин по видеосвязи принял участие в открытии крупнейшего в мире центра кинопроизводства — кинопарка «Москино». Он отметил, что доля российских фильмов в прокате кратно увеличивается и это «всех нас очень радует».