Вашингтон, 25 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Сближение России, Китая, Ирана и КНДР будет необратимым даже в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки конгрессу США.

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«С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года», — указано в документе.

В американской разведке также уточнили, что сближение этих государств создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между ними.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2024 года глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что президент США Дональд Трамп видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР.

Об этом же заявили и опрошенные американским изданием The Hill эксперты. По их мнению, Трамп постарается разорвать связи между этими странами и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».