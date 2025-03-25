Москва, 25 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Ольга Лысенко скончалась 22 марта на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Telegram/Союз кинематографистов РФ

Причина смерти не указывается.

«Ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко», — сказано в сообщении.

Прощание с Лысенко состоится 26 марта в Центральной клинической больнице, сообщили также в союзе.

Лысенко родилась в 1941 году в Киеве в семье кинорежиссёра Георгия Лысенко. Она дебютировала в кино, ещё будучи школьницей, сыграв роль Алёнки в фильме «Волшебная ночь».

В 1965 году Лысенко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии и с 1966-го стала актрисой Театра-студии киноактёра. Она принимала участие в создании около 40 фильмов, в том числе сыграв главные роли в картинах «Я купил папу», «Проверено — мин нет», «Сыновья уходят в бой», «Узники Бомона», «Полесская хроника», «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» и других.

Также она снималась в таких фильмах, как «Снегурочка», «Зелёный фургон», «Таврия», «Рассказы о юности», «Воскресная ночь», «Люди на болоте», «Дыхание грозы».