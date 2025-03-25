Москва, 25 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой», — сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

По словам президента РФ, инфраструктура в культурной среде должна быть достаточной как по количеству, так и по смыслу. Он также предложил ввести показатель обеспеченности объектами культуры в нормативы градостроительного проектирования регионов. Путин попросил правительство обратить внимание на возможности долгосрочных программ развития, в первую очередь национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Российский лидер поздравил деятелей культуры с их профессиональным праздником, отметив, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов экономического и социального характера. Российский лидер отметил важную роль состояния объектов культурного наследия, зданий и кварталов, которые имеют историческую, художественную и архитектурную ценности.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Затем президент России отдельно побеседовал с лауреатами в Кремле. По его словам, деятели культуры, среди которых музыканты, художники, литераторы и артисты, являются «инженерами человеческих душ».