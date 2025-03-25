Тула, 25 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. В рамках регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России», проходящего в Туле, главы муниципалитетов России 25 марта обсудили тему здорового и активного образа жизни.

Организаторы форума «Малая Родина — Сила России»

По итогам дискуссии главами муниципалитетов была составлена резолюция, которая будет представлена на основном этапе II Всероссийского форума «Малая Родина — Сила России» в апреле. Также подчеркивается, что участники обсуждения внесли в итоговый документ часть инициатив, связанных с совершенствованием условий для формирования здорового и трезвого образа жизни населения.

Также, главы муниципалитетов предлагали рассмотреть вопрос о выделении земельных участков в собственность участникам программ «Земский тренер», «Земский фельдшер», «Земский доктор» и др.

Кроме того, власти региона, принимавшего форум, поделились опытом программы «Здоровый муниципалитет», которая уже реализуется в Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, обращаясь к участникам, отметил, что в регионе ведется большая работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий спортом.

«Одна из основ успешного управления — это умение чутко относиться к людям, слышать каждого. Неслучайно реализация нацпроектов ориентирована на интересы жителей, а большая часть показателей их выполнения будет определяться социальными исследованиями«, — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 января прошел первый форум «Малая Родина — Сила России»: представители муниципальных образований из 89 регионов РФ — 7,5 тыс. человек — впервые собрались вместе на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Участники отметили, что форум стал новым этапом развития местного самоуправления в России — впервые главы муниципалитетов собрались в одном месте.