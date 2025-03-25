Вашингтон, 25 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Россия продемонстрировала экономическую и военную устойчивость, что делает её значительным конкурентом Соединённых Штатов. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки конгрессу США.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью делают её значительным соперником США», — указано в докладе.

В документе также указано, что Россия уверенно укрепляет свои международные позиции.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание NYT писало, что разведка США пока не приняла решение, является ли Россия будущим партнёром или же противником. Накануне предоставления ежегодного доклада конгрессу США перед разведкой встал выбор: придерживаться позиции в отношении России, сформированной при президентстве Джо Байдена, или же пересмотреть отношение к РФ в соответствии с видением новой администрации президента Дональда Трампа.

Уточнялось, что в настоящее время Трамп воспринимает президента России Владимира Путина как надёжного будущего делового партнёра для США, который хочет положить конец ужасным боевым действиям на Украине и возобновить регулярные отношения с Вашингтоном.