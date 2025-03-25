Москва, 25 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства отдельно побеседовал с лауреатами в Кремле.

РИА Новости/Алексей Майшев Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год

«С вашего разрешения, лауреатов заберу на две минутки», ― обратился глава государства к залу в конце церемонии.

Российский лидер отметил, что деятели культуры, среди которых музыканты, художники, литераторы и артисты, являются «инженерами человеческих душ».

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Мероприятие прошло в День работника культуры, который отмечается 25 марта.

Лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры стали прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин, а также директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин.

За произведения для детей и юношества премий были удостоены коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева, писатель Леонид Рожников и художник-иллюстратор Ольга Йонайтис. Всего лауреатами премий за 2024 год стали восемь человек.

Также российский лидер поздравил деятелей культуры с их профессиональным праздником, который, по словам Путина, учредили в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере.