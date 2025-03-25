Вашингтон, 25 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему доверяет советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу после инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену. Происшествие было несущественным сбоем, заявил глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua Президент США Дональд Трамп

Отмечается, что американский лидер впервые «содержательно прокомментировал» случайное подключение главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к закрытому чату высокого уровня, где обсуждались подробности планируемых ударов по мятежникам-хуситам.

«Майк Уолтц усвоил урок. Он хороший человек», — сказал Трамп.

По словам главы государства, присутствие журналиста в чате «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.

Произошедшее было единственным сбоем за два месяца, да и то «не таким уж серьёзным», заключил Трамп.

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