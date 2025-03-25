Симферополь, 25 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак посмертно награжден орденом «За верность долгу». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Подписал указ о награждении военного корреспондента «Известий» Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом «За верность долгу» посмертно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Федорчак был награжден за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в результате артудара со стороны ВСУ на территории ЛНР погиб Александр Федорчак. Ранее он работал на купянском направлении. Его последний репортаж из Харьковской области был опубликован 23 марта.

Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью земляка, назвав его талантливым журналистом и мужественным человеком. Также со словами соболезнования обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Тележурналист Евгений Нипот рассказал, что погибшего коллегу он запомнит как настоящего смелого патриота, профессионала.

В этот же день заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак выступил против убийств журналистов и потребовал их тщательного расследования.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостаточной реакцию мирового сообщества на удар ВСУ по журналистам в ЛНР, а отказ от реакции непростителен.

Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона всегда обращает внимание мирового сообщества на «акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта». По его словам, по журналистам велся прицельный огонь и их специально хотели убить.