Москва, 25 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании задолженности с граждан по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Соответствующий проект направило в ГД правительство России. Он предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс России и в закон «Об исполнительном производстве». Отмечается, что данная инициатива позволит сократить временные и финансовые издержки судебной системы РФ и повысит скорость и качество её работы.

Инициатива предусматривает приостановку или судебный порядок взыскания налоговой задолженности при наличии возражений налогоплательщика. Срок обжалования предлагается увеличить с десяти до 30 дней.

На данный момент взыскать такую задолженности в указанном порядке власти могут только с индивидуальных предпринимателей и организаций. Согласно правительственному проекту, новый порядок взыскания задолженности должен коснуться в том числе обязательств самозанятых в рамках особого налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Как отмечается, в пояснительной записке к законопроекту, применение судебного порядка взыскания с физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в таком случае будет ограничиваться незначительной долей долгов на стадиях оспаривания.

Как передавало ИА Регнум, ранее член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева напомнила, что россияне могут обратиться в Федеральную налоговую службу для погашения задолженности частями при возникновении временных финансовых трудностей. Для решения проблемы налогоплательщику предложат несколько вариантов увеличения срока погашения долга, в частности с помощью отсрочки, рассрочки и применения отлагательных мер взыскания.