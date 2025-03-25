Москва, 25 марта, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок 25 марта сообщил, что не рассматривает возможность пригласить в труппу актёра Михаила Ефремова после его выхода из колонии.

РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. Он покинет колонию в начале апреля.

«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я всё время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека — это всё звенья одной цепи, [следствие того] как человек опускался», — сказал Крок в беседе с изданием «Абзац».

Также он отметил, что штат театра укомплектован и сотрудничество с приглашёнными артистами не рассматривается.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о его условно-досрочном освобождении, Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Представитель ФСИН в ходе заседания заявил, что за четыре года пребывания Ефремова в колонии с его стороны было зафиксировано одно злостное нарушение (использование телефона) и три незначительных. Он также рассказал, что актёр не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией.

Ефремов ранее был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.