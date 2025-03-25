Париж, 25 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье в ходе первого выступления в Париже на судебном процессе по делу о домогательствах заявил о «русской натуре».

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Актер Жерар Депардье

Он отметил, что его поведение иногда воспринимается «как хамское». Депардье признал, что иногда бывает несдержанным и может позволить себе непристойные высказывания. При этом опроверг предъявленные ему обвинения в сексуальном насилии.

«Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности», — процитировал телеканал France24 актера.

Депардье добавил, что не намерен скрываться от следствия.

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году после того, как покинул Францию и отказался от французского гражданства. Тогда он не раз подчеркивал, что хочет прожить в России до конца своих дней. Актер опубликовал открытое письмо, в котором признался в любви к России и отметил, что «в России хорошо жить».

Он получил квартиру в Саранске, в 2018 году прописался в Новосибирске и открыл там бизнес. Актер выпустил коллекцию часов под названием «Горжусь быть русским», а в интервью Vanity Fair заявлял о готовности «умереть за Россию».

После начала спецоперации Депардье стал критиком России и российской власти. В апреле 2022 года он обещал пожертвовать доходы от трёх своих концертов жителям Украины, а в ноябре закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Позднее Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на события на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта актер предстал перед судом Парижа за «сексуальное насилие» на съёмках фильма «Зелёные ставни» (Les Volets vertes). Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро. Обвинения в адрес актера выдвинули две женщины — 53-летняя Амели, работавшая на съёмках декоратором, и 33-летняя помощница директора, её имя не разглашается. Они направили жалобу в прокуратуру. Личность заявительницы не раскрыли. Судебное заседание изначально назначили на октябрь 2024 года, но перенесли из-за состояния здоровья Депардье по просьбе его адвоката.

Первое заведение по рассмотрению жалоб состоялось 24 марта. 76-летний актер явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. На заседание пришла также другая актриса фильма Фанни Ардан, которая публично поддержала его. Сам Депардье отрицает любые обвинения в свой адрес.

Обвинения Депардье в домогательствах возобновились с выходом интервью пожаловавшейся на него актрисы Элен Даррас. Актер припомнили иск другой актрисы, Шарлот Арну, 2018 года, обвинившей его в сексуальном насилии, разбирательство по которому длится пять лет, и смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, в 2019 году обвинившей актера в приставаниях на съемках в 1982 году.

Депардье 14 декабря лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой одноименной франкоязычной канадской провинции, за «скандальные сексистские высказывания». Это стало первым в истории подобным случаем.