Екатеринбург, 25 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. В 2024 году в Свердловской области полицией было задержано более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом сообщил глава ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Александр Мешков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«За 2024 год к уголовной ответственности привлечено 367 лидеров и участников ОПГ, в том числе — 37, входящих в этнические группировки», — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Мешков также уточнил, что следователи в регионе за год доказали причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений.

При этом он подчеркнул, что уровень преступности в Свердловской области стал ниже. По его словам, такая тенденция в регионе наблюдается уже на протяжении пяти лет.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что граждане России ждут от правоохранителей новых результатов по ключевым направлениям работы — борьбе с преступностью, противодействию терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышению уровня безопасности на дорогах, пресечению экстремизма.

В марте 2025 года глава государства также констатировал рост раскрываемости убийств в России. По его словам, улучшилась работа по расследованию разбойных нападений и квартирных краж. Помимо этого российский лидер отметил, что сокращается число так называемых рецидивов, когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление.