Пекин, 25 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Девушка по имени Цяньцянь, известная как «ребёнок тысячелетия», умерла в Китае на 26-м году жизни. Об этом сообщило издание Global Times.

Global Look Press/Wu Feizuo/XinHua

«Мать Цяньцянь опубликовала некролог в своём аккаунте в социальной сети, сообщив, что её дочь скончалась в возрасте 25 лет от внезапной остановки сердца», — говорится в материале.

Отмечается, что 3 марта Цяньцянь почувствовала себя плохо. У неё поднялась температура и заболел живот. Через пять дней она приехала в родной город Чанчжи, чтобы пройти лечение, а на следующий день, 9 марта, впала в кому и ночью умерла.

Её мать, которая работает учительницей, опубликовала фотографию из газеты, сделанную после рождения Цяньцянь. Девочка появилась на свет ровно за минуту до наступления 2000 года и стала символом того, что начался новый век. Слово «цянь» в её имени, данном матерью, по-китайски означает «тысячелетие».

По словам инструктора по оказанию первой помощи Инь Ици, внезапная сердечная смерть (SCD) может наступить на фоне тяжёлой аритмии и других проблем с сердцем. Она подобна заложенной бомбе, которая может лишить жизни без предупреждения, добавила специалист.