Череповец, Вологодская область, 25 марта, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Новым мэром Череповца Вологодской области стал Роман Маслов. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов Череповецкой городской думы на сессии 25 марта.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Новым мэром Череповца стал Роман Маслов

«Уверен, что Роман Маслов оправдает наше доверие, а партия «Единая Россия» окажет ему всестороннюю поддержку», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Антонов.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Новым мэром Череповца стал Роман Маслов

Депутаты поддержали нового мэра и выразили уверенность в его способности справиться с поставленными задачами. Депутатский корпус поздравил Романа Маслова с назначением и пожелал ему успехов на новом посту.