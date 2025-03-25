Москва, 25 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий введение штрафов в размере до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, согласно которой штраф за несообщение в военкомат о переезде будет увеличен с 1–5 тыс. рублей до 10–20 тыс. рублей соответственно.

Данный штраф предусмотрен в случае, если гражданин, состоящий на воинском учёте, переезжает на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией, на срок более трёх месяцев и не передаёт эти сведения в военкомат в установленном порядке.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны России, в 2023 году к административной ответственности по этой статье были привлечены более 47 тыс. человек. Из них около 18,3 тыс. получили предупреждения, а более 28,7 тыс. — административные штрафы.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее предположил, что предложенные размеры штрафов будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».