Москва, 25 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Французские военные в отставке не согласны с официальным Парижем и не хотят воевать с российскими военными. Об этом во вторник, 25 марта, сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

TASS /Yannick BILLIOUX/ABACAPRESS.COM

Издание Le Point сообщило, что многие отставные офицеры французской армии не скрывают своих симпатий к президенту России Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине. В тексте статьи также уточняется, что, помимо офицеров в отставке, Россию поддерживают и другие аналитики и доктора политических наук, называя киевский режим «ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию».

«Президент Франции Эммануэль Макрон стремится быть военно-политическим лидером Европы, проталкивать идею европейской стратегической автономии, строительства совместной европейской обороны. Для него это сейчас такой звёздный час. Тем более во внутренней политике у него сплошные проблемы. Неудачный роспуск Национального собрания, над которым он потерял власть, делает его действия во внутренней политике очень проблематичными. Поэтому он переключился на внешнеполитический трек», — сообщил политолог.

Специалист отметил, что воинственные заявления французского лидера об отправке миротворцев на Украину, необходимости готовиться к войне с Россией, драматизация, нагнетание военного психоза, может быть, действуют на обывателя. Макрон таким образом готовит почву для того, чтобы покупательная способность не увеличилась и требования профсоюзов по этому поводу были не главными, когда якобы вот-вот Россия нападет, объяснил эксперт.

«Но для французских военных перспектива встретиться на поле боя с российскими военными, с Россией, явно непривлекательна, мягко говоря. Поэтому наблюдается контраст между воинственным настроением Макрона и настроениями французских военных. А это несомненно диссонанс. Они явно не поддерживают такие решения. Хотя понятно, что люди военные, они зависят от руководства страны. Тем не менее высказывают, может быть, где-то в кулуарах, не стремясь афишировать это, но позиция эта звучит», — заявил Фёдоров.

Французам не нужно обострение ситуации, в рамках которой может произойти столкновение двух ядерных держав, уточнил политолог. Тем более французы не хотят умирать непонятно за кого или за киевский режим, несмотря на заявления Макрона о том, что отправка миротворцев будет осуществлена только после заключения мирного соглашения, рассказал специалист.

«Какая-то глупость. На кого она рассчитана, я не понимаю, честно говоря. Якобы они будут где-то в каких-то дальних районах, на объектах инфраструктуры, и всякая вот такая лабуда. Мы, по-моему, ясно сказали, что при нынешних обстоятельствах любое появление натовского контингента на территории Украины будет рассматриваться Россией вмешательством в конфликт и, соответственно, считаться законной целью для нанесения ударов»,— напомнил собеседник агентства.

При этом эксперт не считает, что в течение ближайшего времени широкие массы граждан во Франции начнут придерживаться такой же точки зрения, как и отставные военные. Большая часть населения этой страны живёт под влиянием официальной пропаганды, которая обвиняет Россию в якобы агрессии, и любое альтернативное мнение сразу навешивается ярлыком пособника Путина, объяснил Фёдоров.

«При этом многим Украина до лампочки. Потому что есть свои проблемы, связанные с покупательной способностью, с уровнем жизни, с мигрантами, с преступностью, с образованием, с медициной. Социальные и другие проблемы, которые прежде всего волнуют французов. Не думаю, что может подняться какое-то общественное движение, связанное с борьбой за мир. Пока такого не наблюдается»,— подытожил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее глава государства объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками.

Макрон 15 марта заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в таких городах, как Киев, Львов и Одесса.

Ранее, 25 февраля, газета The Daily Telegraph упоминала, что в случае, если Вашингтон решит сократить военное присутствие в Европе, Париж может разместить на территории ФРГ истребители с ядерным оружием. В ответ на подобное заявление лидер партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен указала, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим странам. Кроме того, США остаются французским союзником, добавила она.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Макрону быть осторожней с ядерным оружием. Он отметил, что Запад не смог достичь ни одной из своих целей против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика французского лидера представляет собой угрозу в адрес Москвы.