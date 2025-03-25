Москва, 25 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки освободили населённые пункты Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Малые Щербаки Запорожской области», — сказано в сообщении.

Потери противника в зоне проведения спецоперации в минувшие сутки составили более 1140 человек. Средства ПВО РФ сбили управляемую авиабомбу JDAM и 92 беспилотника противника самолётного типа. Также было нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления дронами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в военном ведомстве проинформировали, что за неделю с 15 по 21 марта российские войска освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях — Заолешенка, Рубанщина (в Курской области) и Степовое (в Запорожской).

14 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что за неделю подразделения ВС РФ освободили 28 населённых пунктов в Курской области, включая Суджу, а также населённый пункт Новенькое в Сумской области.