Вашингтон, 25 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Один из генеральных директоров Samsung Хан Чжон Хи умер в 63 года от сердечного приступа. Об этом сообщает американское агентство Associated Press (AP).

AP/TASS Хан Чжон Хи

«Хан, один из генеральных директоров, курировавший направления потребительской электроники и мобильных устройств компании, скончался в больнице от сердечного приступа», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что исполнение его обязанностей возьмет на себя исполнительный директор компании Джун Ён Хён.

По данным AP, Хан присоединился к Samsung в 1988 году и большую часть своей карьеры проработал в подразделениях, связанных с телевидением, в течение которых компания стала ведущим мировым производителем телевизоров. В 2022 году он был назначен заместителем председателя и генеральным директором.

Как передавало ранее ИА Регнум, в конце октября 2020 года на 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Он также скончался в больнице, где проходил лечение после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Преемником Ли Гон Хи считался его сын и вице-президент дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ён, который фактически управлял корпорацией начиная с 2014 года.