Бишкек, 25 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о государственной границе с Таджикистаном. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба главы государства. Ранее документ принял парламент республики.

Илья Питалев/РИА Новости

В администрации президента отметили, что установление границ будет способствовать дальнейшему эффективному социально-экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Таджикистаном.

«Создание договорно-правовой и нормативно-правовой базы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан по государственной границе направлено на обеспечение стабильности и безопасности, создание благоприятных условий для граждан обеих государств, особенно в приграничных регионах», — отмечается в релизе.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли общую государственную границу, закрытую с 2021 года. Открылись пункты пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском, которые возобновили работу с разрешения глав государств.

4 декабря 2024 года правительственные делегации Киргизии и Таджикистана достигли соглашения и поручили рабочим группам заняться делимитацией и демаркацией общей киргизско-таджикской границы.

21 февраля текущего года в Бишкеке был подписан протокол о делимитации. Подписи под документом поставили Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Протокол охватывает вопросы строительства и использования дорог, а также обеспечение доступа к водным и энергетическим объектам.