Москва, 25 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Robert Ghement/EPA/ТАСС

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер при поддержке Прибалтики и других стран намерены и дальше поставлять Киеву оружие. Дипломат отметил, что французский лидер и британский премьер также говорят о том, чтобы отправить на Украину военный контингент НАТО.

«Упоминают Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминают. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Глава российского МИД также заявил, что Европа требует не сдавать Украину, а также продолжать вооружать Киев. Он отметил, что европейские лидеры противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по окончанию боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Макрон заявил, что главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах. В военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе. Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев». Стармер при этом отмечал, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину.

Лавров ранее заявил, что разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта.