Москва, 25 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Смерть бывшего главного тренера нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Мартемьянова стала невосполнимой потерей для отечественного хоккея. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Александр Кряжев/РИА Новости Андрей Мартемьянов

«Его уход ― невосполнимая потеря для отечественного хоккея. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам»,― написал глава ведомства в Telegram-канале.

Министр рассказал, что, будучи губернатором Хабаровского края, он пригласил Андрея Мартемьянова стать наставником хоккейной команды «Амур», которую он возглавил в мае 2023 года.

«К тому времени Андрей Мартемьянов уже работал в хабаровском клубе с 2016 по 2018 год. Опыт был самый положительный. В сезоне 2023/24 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось. Мы очень радовались, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич крестился», ― добавил Дегтятрев.

Как сообщало ИА Регнум, Мартемьянов скончался в возрасте 61 года в Екатеринбурге. Причины его смерти не оглашались. По данным источника «РИА Новости», у тренера случился инсульт. Он умер, не дожив пяти дней до своего 62-го дня рождения.

Тренер руководил клубами Континентальной хоккейной лиги, среди которых хабаровский «Амур», екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».

В хабаровском клубе Мартемьянов трудился с 2016 по 2018 год, после чего вернулся в дальневосточную команду лишь в мае 2023 года и проработал там до октября 2024 года. Под его руководством «Амур» пробился в плей-офф КХЛ, где проиграл в 1/8 финала будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

Тренером «Автомобилиста» Мартемьянов был с 2018 по 2020 год. На этом посту ему удалось занять с командой первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне 2018/19, а также дойти до ¼ финала плей-офф. Новосибирскую «Сибирь» он тренировал с 2021 по 2023 год и дважды выводил команду в Кубок Гагарина.