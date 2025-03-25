Уфа, 25 марта, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Жительницу Уфимского района Башкирии будут судить за попытку убийства трёхмесячной дочери путём удушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

Следствие установило, что покушение на жизнь младенца произошло в январе. Женщина пыталась задушить дочь подушкой. Ребёнка спасла вернувшаяся домой бабушка. Она обнаружила девочку без сознания и оказала ей первую помощь, чем предотвратила смертельный исход.

Помимо попытки убийства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Было установлено, что с октября прошлого года она пренебрегала родительскими обязанностями и подвергала девочку опасности. В частности, мать злоупотребляла алкоголем.

Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд. Обвиняемая находится под стражей.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, похожее преступление было совершено в городе Курганинске Краснодарского края. Там в покушении на убийство двухмесячного мальчика заподозрили его 32-летнюю мать. Ребенку были нанесены множественные ножевые ранения, на помощь ему пришёл дедушка. Младенец находится в больнице, матери назначили психолого-психиатрическую экспертизу.