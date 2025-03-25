Москва, 25 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Российская и советская актриса театра и кино Ольга Лысенко, сыгравшая в «Снегурочке» и «Зелёном фургоне», скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

кадр из х/ф"Меньший среди братьев» (1984)

«22 марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко», — указано в публикации.

Также уточняется, что прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 мск в Центральной клинической больнице по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия Лысенко. Она дебютировала в кино ещё в юношестве, исполнив роль Алёнки в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) и вскоре начала работать актрисой.

За спиной Лысенко 39 работ, среди которых главные роли в таких фильмах, как «Я купил папу», «Проверено — мин нет», «Сыновья уходят в бой», «Узники Бомона», «Полесская хроника», «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» и т.д.

В вышеуказанных «Снегурочке» и «Зелёном фургоне» у Лысенко были эпизодические роли.