Москва, 25 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Бизнесмен, у которого изъяли коллекцию монет стоимостью 55 млн рублей, похищенную из исторического музея Сен-Реми во Франции, рассказал ИА Регнум, как ценности попали к нему. По словам мужчины, он приобрёл монеты у известного российского банкира.

МВД России

«Это была чистая сделка, я купил коллекцию у московского банкира, проверил её полностью через Национальный нумизматический реестр. Монеты оказались оригинальными, не числились как краденые или что-то ещё. Мы сделали экспертизу, и только после этого я коллекцию выкупил и выставил на продажу. А теперь у меня её изъяли, как вы видите в новостях», — объяснил мужчина.

Бизнесмен не согласился называть имени продавца, но признался, что он известный банкир.

«Я могу сказать, что он один из бывших топ-менеджеров банка «ВТБ Прайм» и «Совкомбанка». Он продал мне эти монеты. Пока не буду называть фамилий», — сказал антиквар.

Бизнесмен рассказал, что только после изъятия коллекции он смог отследить судьбу монет от музея во Франции до «Авито» в Москве.

«Теперь уже вместе с правоохранителями всю цепочку восстановили, один из сотрудников музея украл их, передал посреднику, посредник продал банкиру. Банкир, не имеющий возможности проверить, возможно, в силу своей занятости, либо просто не разбирался в таких вещах, купил. Потом он предложил мне эту коллекцию напрямую, потому что хорошо знал, что я специализируюсь на таких вещах. Но в итоге оказалось так, как оказалось», — заключил мужчина.

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Теперь бизнесмен с юристами пытается восстановить справедливость и вернуть вложенные в покупку монет деньги.

«У нас работают юристы, если мне продали краденое, то ему придётся за это отвечать. Я являюсь добросовестным приобретателем в данном случае. Мы сейчас подготавливаем все документы, чтобы нам вернули вложенные деньги», — объяснил антиквар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве нашли коллекцию старинных монет, похищенную во Франции. Они были размещены для продажи на «Авито».