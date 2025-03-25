Тегеран, 25 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Валюта Ирана подешевела до антирекорда, рухнув ниже отметки в 1 млн риалов за один доллар США. Об этом сообщило иранское финансовое агентство TGJU.

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/TASS

По данным агентства, в 11:20 мск иранский риал подешевел к доллару примерно на 50 тыс. риалов, после чего его стоимость составила 1 млн 36 тыс. риалов. Это стало антирекордом.

За 2024 год иранский риал потерял более 50% своей стоимости, а инфляция в стране составила ещё около 50% годовых.

При этом в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа и до ввода санкций против Ирана, курс риала составлял около 55 тыс. за доллар. Таким образом, за семь лет иранская валюта упала почти в 19 раз.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2018 года Трамп подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.

4 марта 2025 года агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу Исламской Республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

14 марта Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций. В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал данные санкции незаконными, ведь Иран ни разу не заявлял о намерении создать ядерное оружие.