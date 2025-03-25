Ростов-на-Дону, 25 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд заочно приговорил командира бригады ВСУ Александра Келембета к пожизненному лишению свободы за удар по Скадовску в ноябре 2023 года, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает «РИА Новости»со ссылкой на слова представителя суда.

Telegram/Владимир Сальдо

«Келембету заочно назначено пожизненное лишение свободы», — цитирует агентство собеседника.

Ему инкриминировали статью УК РФ «Террористический акт».

Как передавало ИА Регнум, 2 октября в пресс-службе Следственного комитета заявили, что направили в суд уголовное дело в отношении украинского командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета.

Следствие установило, что 9 ноября 2023 года комбриг находился с бригадой вблизи Херсона. Совместно с представителями высшего военного и политического руководства Украины он отдал приказ о запуске двух ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Скадовску Херсонской области. В результате атаки погибли 10 человек, 11 были ранены. Среди погибших — офицеры военных следственных органов СК РФ. Их посмертно наградили орденами Мужества.

Украинского полковника объявили в международный розыск.