Москва, 25 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. По итогам переговоров представителей России и США в Эр-Рияде совместное заявление не было принято из-за позиции Украины. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Christian Ohde/Global Look Press

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — отметил сенатор.

По словам Чижова, на данный момент о конкретном содержании диалога ничего неизвестно. Сенатор предложил дождаться момента, когда детали консультаций станут предметом гласности. При этом он подчеркнул, что сам факт проведения переговоров является положительным фактором.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США. Делегации общались без журналистов. Российскую сторону представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Карасин заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. По его словам, на консультациях в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем. Сенатор отметил, что это был непростой, но насыщенный, конструктивный и полезный диалог для обеих сторон.

Представитель Кремля 25 марта заявил, что содержание состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США обнародовать не будут. Контакты носили технический характер, сейчас их итоги анализируются как в Москве, так и в Вашингтоне. указал Песков. Он добавил, что контакты Москвы и Вашингтона будут продолжаться, а возможность проведения трёхсторонних переговоров (с участием представителей Киева) пока обсуждается.