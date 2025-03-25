Ватикан, 25 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск мог умереть 28 февраля — врачи думали, что могут не справиться с приступом. Такое заявление 25 марта сделал один из лечащих врачей папы, глава хирургического отделения больницы «Джемелли» Серджо Алфьери.

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Он отметил, что спустя две недели после поступления в больницу у понтифика произошел бронхиальный спазм с приступом рвоты. Франциск начал вдыхать рвотные массы, что вызвало резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Однако врачи смогли очистить бронхи с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких.

«Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы. И в конце концов мы пошли по этому пути», — сообщил Алфьери в интервью газете Corriere della Sera.

Доктор также добавил, что понтифик осознавал, что находится на грани смерти — папа все время находился в сознании и принимал все решения сам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта близкий к папе Римскому аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес рассказал, что Франциску придется заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом он опроверг слухи о возможной отставке понтифика, уточнив, что тот хочет посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».

Ранее, 19 марта, служба печати Святого престола сообщила о значительном улучшении состоянии папы Римского и прекращении ИВЛ. Вместе с тем, в тот момент врачи оценивали состояние 88-летнего Франциска как критическое.

Перед этим, 7 марта, понтифик впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив их за молитвы. Запись была включена на молебне за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциска госпитализировали 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у понтифика была диагностирована двусторонняя пневмония, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания из-за чего потребовалось дальнейшее лечение. В 2024 году папа Римский уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Франциск страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.