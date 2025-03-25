Москва, 25 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Киевский режим продолжил атаковать дронами российские энергообъекты на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде переговоров с участием США, направленных урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, [глава киевского режима Владимир] Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — подчеркнули в ведомстве.

В МО перечислили недавние атаки со стороны Украины. Накануне днём беспилотник атаковал инфраструктуру «Россетей» в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии между Ростовской АЭС и Тихорецком.

Затем атаке дрона подверглась газораспределительная станция «Сватово» в ЛНР, а вечером российские военные перехватили в районе мыса Тарханкут в Крыму ударный беспилотник, нацеленный на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. Беседа проходила в закрытом формате и продлилась более 12 часов с тремя перерывами. По итогам встречи глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что разговор с американцами был трудным, но интересным и конструктивным, сторонам удалось обсудить много проблем.

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам на Украине и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени российские военные запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским военным комплексом, но обезвредили их для выполнения распоряжения.

Однако Киев на ответный шаг не пошёл. В ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, а 23 марта нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. Кроме того, киевский режим попытался атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметричного ответа на непрекращающиеся удары по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что США могут отслеживать ситуацию с ударами Украины по российским энергетическим объектам и делать соответствующие выводы.