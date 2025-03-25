Донецк, 25 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Школы и детские сады в Донецкой Народной Республике (ДНР) впервые за несколько лет вернутся к очному обучению и полному рабочему дню. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Александр Сухов/РИА Новости

«В Донецкой Народной Республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы. С 31 марта к полному рабочему дню вернутся 19 школ и 16 детских садов — в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что глава ДНР Денис Пушилин лично проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день детского сада №393 Киевского района Донецка, который ранее находился под обстрелами ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ по всему фронту в Донбассе. По его словам, метр за метром продолжается освобождение ДНР.

В этот же день ВС РФ освободили населённый пункт Срибное в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, четырёх штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 500 военных.