Москва, 25 марта, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Содержание состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США обнародовать не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Рыженко/ТАСС

Контакты носили технический характер, сейчас их итоги анализируются как в Москве, так и в Вашингтоне, отметил Песков.

«Речь идёт всё-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров «публичиться» точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе — ещё раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», — сказал пресс-секретарь президента.

Контакты Москвы и Вашингтона будут продолжаться, а возможность проведения трёхсторонних переговоров (с участием представителей Киева) пока обсуждается, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор с американской делегацией интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее рассказал, что на переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Чёрном море. Он отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но верить руководителям киевского режима на слово нельзя. Лавров подчеркнул, что России потребуются чёткие гарантии и такие гарантии могут быть исключительно результатом приказа, отданного руководителям киевского режима из Вашингтона.