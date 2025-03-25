Москва, 25 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили более 90 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 25 марта сообщили в Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, подразделения российской армии при поддержке авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления дронами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили более 48,4 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО 24 марта сбили 227 беспилотников ВСУ самолётного типа, а также четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Также ВС РФ поразили объекты военных аэродромов противника, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 142 районах. Потери противника составили за сутки до 1440 человек.

В Минобороны РФ 25 марта заявили, что киевский режим продолжает наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре на фоне переговоров по урегулированию конфликта, которые в Эр-Рияде проводят представители России и США. Так, вечером 24 марта российские средства ПВО в районе мыса Тарханкут в Крыму перехватили очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В тот же день украинские формирования атаковали с помощью беспилотника инфраструктуру энергообъекта в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии. В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона атаковали газораспределительную станцию «Сватово».