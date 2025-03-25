Москва, 25 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Коллекцию старинных золотых монет, пропавшую из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе во Франции и затем найденную в Москве, как оказалось, продавали через Интернет. ИА Регнум обнаружило коллекцию среди архивных объявлений на популярном сайте объявлений «Авито».

Скриншот с Авито

Во вторник, 25 марта, официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о том, что оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ РФ обнаружили на антикварном рынке в Москве редкие монеты, ранее украденные во Франции.

Монеты, которым около 2 тысяч лет, общей стоимостью порядка 55 млн рублей хранились в музее Сен-Реми. После их исчезновения власти завели уголовное дело, в пропаже экспонатов обвинили охранника. Мужчина был осуждён, но найти и вернуть пропавшие ценности не удалось. Долгое время о месте нахождения коллекции не было известно, но недавно 79 монет были обнаружены у нескольких антикваров Москвы. Среди них ценные экземпляры античных времен, отчеканенные с I по V век нашей эры. А продавали бесценные монеты… через «Авито».

Самую дешёвую монету — Солид, Византия, Ираклий и Ираклий Константин (Константинополь, 613-616 гг.), продавали за 50 000 рублей, самую дорогую — античную римскую монету Ауреус Пертинакс (Римская империя. Рим, 193 г.) — за 4 миллиона рублей. Общая стоимость коллекции составила порядка 55 миллионов рублей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ГУУР монеты из Франции

По данным источника ИА Регнум, монеты были проданы известному бизнесмену еще в апреле 2024 года. Тогда же они были сняты с продажи.

«Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность», — сообщила пресс-служба ГУУР МВД России.

В настоящий момент ведомства решают вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.