Москва, 25 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Киев атаками на энергоинфраструктуру России подтверждает недоговороспособность и неуправляемость, следует из заявления Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, (глава киевского режима Владимир — Прим. ред.) Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Минобороны напомнило, что на фоне проходивших 24 марта переговоров России и США в Эр-Рияде, подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжили наносить целенаправленные удары с применением беспилотников по гражданской энергоинфраструктуре РФ.

В результате атаки со стороны киевского режима на инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». Оперативные действия специалистов позволили избежать негативных последствий для потребителей.

В Луганской Народной Республике ВСУ совершили атаку с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово». Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства противовоздушной обороны перехватили очередной украинский дрон, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично поддержал договорённость, указав, что Киев якобы всегда выступал за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.