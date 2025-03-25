Москва, 25 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Представители России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море. Об этом 25 марта сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

TOLGA BOZOGLU/EPA/ТАСС

Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но верить руководителям киевского режима на слово нельзя, заявил Лавров в интервью Первому каналу.

«Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (главе киевского режима Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки», — сказал Лавров.

Министр заявил, что России потребуются чёткие гарантии, чтобы возобновить черноморскую инициативу. По его словам, с учётом печального опыта договорённостей с Украиной гарантии могут быть исключительно результатом приказа, отданного из Вашингтона Зеленскому и его команде.

Он также отметил, что меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, а генсек организации Антониу Гутерриш находится в постоянном контакте с Москвой.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор с американской делегацией интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.