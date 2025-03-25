Москва, 25 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Российские военнослужащие освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Днепр» при этом освободили населённый пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, в течение суток российские войска наносили удары по военным аэродромам Вооружённых сил Украины (ВСУ), пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили управляемую бомбу JDAM и 92 украинских беспилотника самолётного типа. За указанный период украинские формирования потеряли более 840 бойцов.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Вооружённые силы РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР. За неделю с 15 по 21 марта российские военные освободили три населённых пункта — Заолешенка и Рубанщина в Курской области, а также Степовое в Запорожской области.

12 марта армия России освободила населённые пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР. Днём ранее российские войска освободили населённый пункт Горького в Донецкой Народной Республике.