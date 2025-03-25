Москва, 25 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Киев продолжает наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре на фоне переговоров по урегулированию конфликта, которые в Эр-Рияде проводят представители России и США. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Одной из целей украинских формирований стало хранилище газа в Крыму, отметили в ведомстве.

«Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, добавили в МО, в тот же день украинские формирования атаковали с помощью беспилотника инфраструктуру энергообъекта в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии. В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона атаковали газораспределительную станцию «Сватово».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 23 марта атаковали объекты энергетики в Крыму. Украинские формирования выпустили четыре БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей и объектов экономики российского полуострова. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал эту атаку со стороны украинских формирований актом терроризма. По его словам, подобные действия свидетельствуют о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его подчиненные не способны на конструктивной диалог, и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. При этом в ту же ночь (на 19 марта) ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим, вопреки заявлениям Зеленского, продолжает атаки с применением дронов и систем HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории России, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность.