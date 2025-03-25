Москва, 25 марта, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Житель Москвы приобрёл 100 лотерейных билетов и забыл о них, пока ему не сообщили о выигрыше в 12 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная лотерея».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«11 890 522 рубля — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи «Великолепная 8» по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жильё», — рассказали в компании.

Сам мужчина рассказал, что уже не помнил о своей покупке, когда получил смс о выигрыше. В пресс-службе также уточнили, что выигранная сумма существенно ускорит покупку жилья, которое Александр и так хотел приобрести.

Как передавало ИА Регнум, ранее житель Подмосковья с тем же именем купил за 150 рублей на рынке билет лотереи «Охота», по которому выиграл 285 млн рублей. Отмечалось, что перед этим житель Подмосковья купил билет этой же лотереи, по которому выиграл 150 рублей. Он потратил их на новый лотерейный билет.

В начале 2025 года житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи «Новогодний миллиард» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже, который прошёл 1 января 2025 года, разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.