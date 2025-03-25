Москва, 25 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты (ОП) РФ рассказали о способах защиты от доксинга — сбора и публикации личной информации пользователя Сети без его согласия. Обсуждение вопроса состоялось в рамках круглого стола «Доксинг: риски, угрозы, меры противодействия».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Участники встречи обсудили причины, по которым подростки становятся жертвой или участником доксинга, рассмотрели вопросы повышения цифровой грамотности молодежи и перспективы создания безопасной и поддерживающей онлайн-среды», — сообщили в пресс-службе ОП.

Одной из мер защиты от доксинга является постоянный диалог с онлайн-платформами и демонстрация политики нулевой терпимости к подобным нарушениям от самих площадок.

«Это позволит сформировать культуру тотального непринятия этой модели поведения. Персональные данные в интернете публиковать нельзя. И если ты это делаешь, ты точно будешь забанен на этой платформе, либо твой аккаунт подвергнется понижению», — подчеркнул эксперт РОЦИТ Тимофей Ви.

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, для защиты от доксинга пользователю стоит минимизировать информацию о себе в интернете.

«Необходимо с раннего возраста преподавать этику пользования интернетом, рассказывать о том, что такое цифровой след, какую информацию можно раскрывать, а какую нет. Обращайте внимание на настройки конфиденциальности в социальных сетях. Обязательно закройте профиль от посторонних, ограничьте доступ к информации о себе, используйте сложные пароли», — заявила Белякова.

Она также отметила, что пользователю необходимо внимательно относиться к фишинговым атакам и обращать внимание на ссылки, а также не использовать VPN-сервисы, поскольку они точно так же могут украсть личные данные и впоследствии раскрыть их.

Как передавало ИА Регнум, ряд экспертов сообщали о том, что Chrome стал излюбленным инструментом мошенников, которые распространяют фальшивые расширения и крадут данные пользователей, поскольку Google придерживается политики, согласно которой, если пользователь самостоятельно установил зараженное приложение, то ответственность лежит на нем.

4 марта замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев заявил, что в 2025 году ведомство планирует «полномасштабно закрыть» проблему кибермошенничества в стране.

Лебедев отметил, что Россия ведет борьбу с целыми мошенническими группами, а не с отдельными людьми, действующими в том числе при поддержке недружественных стран.