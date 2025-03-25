Вологда, 25 марта, 2025, 15:17 — ИА Регнум. В Вологодской области состоялось открытие образовательного проекта «Школа депутатов». Его участники смогут повысить свою профессиональную подготовку и улучшить компетенции в области законотворчества и работы с гражданами.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» В Вологде стартовал проект «Школа депутатов»

В открытии «Школы депутатов» приняли участие депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации, делегации представительных органов Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также новых территорий.

Автором проекта стал депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов, а его реализацией будет руководить председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников. Спикерами выступят политологи, политические консультанты, аналитики, политтехнологи и специалисты по законотворчеству.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» В Вологде стартовал проект «Школа депутатов»

«Символично, что школа открывается в год, который «Единая Россия» объявила годом муниципального депутата. Это важная часть нашей стратегии по повышению роли партийцев, действующих на земле, в решении общепартийных задач», — отметил в своем приветствии секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

По его словам, муниципальный уровень власти находится ближе всего к людям. «Школа депутатов — это принципиально новый подход к работе народных избранников, он предполагает четкие критерии эффективности и необходимый набор компетенций», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Губернатор Вологодской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Георгий Филимонов

«Проект создан, чтобы помочь депутатам лучше решать сложные задачи на местах и повышать качество взаимодействия с жителями», — добавил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Георгий Филимонов.

Участники освоят современные подходы к законотворческой деятельности, изучат успешные практики работы с избирателями и повысят уровень правовой грамотности. Так «Школа депутатов» станет площадкой для обмена опытом между коллегами из разных регионов.