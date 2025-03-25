Москва, 25 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Меморандум между Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать. Об этом 25 марта в интервью Первому каналу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Меморандум Россия ― ООН о том, что нужно снять все препоны на пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года», ― уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш и его представители находятся в постоянном контакте с российской стороной, стараются помогать.

Как сообщало ИА Регнум, меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений между Россией и ООН был подписан в Стамбуле в июле 2022 года. Согласно соглашению, всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.

Меморандум — это одна часть стамбульских договорённостей с ООН, другая часть — зерновая сделка.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в этом соглашении из-за систематического невыполнения условий российской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что черноморская инициатива фактически прекратила своё действие. В МИД России отмечали, что зерновая сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам, превратилась в сугубо коммерческий проект Киева по вывозу продовольствия в «сытые» страны.

В начале сентября стало известно, что ООН выдвинула новый пакет предложений по зерновой сделке, подразумевающий переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, а также разморозку активов российских компаний, занимающихся производством удобрений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ранее уже получала подобные предложения, однако они так и остались обещаниями.