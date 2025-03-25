Москва, 25 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден допустил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию в вопросе присоединения Украины к Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Susan Walsh/AP/TASS Джо Байден

«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы», — отметил дипломат.

Лавров также отметил, что нынешняя администрация США, напротив, стремится добиться урегулирования украинского конфликта и заявляет о невозможности принятия Украины в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в значительной степени смирился с тем, что Украина не вступит в НАТО, и что руководство киевского режима согласилось на проведение на Украине выборов.

Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года также посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО. Он заявил, что стремление Киева вступить в альянс спровоцировало конфликт с Россией.