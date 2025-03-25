Сватово, ЛНР, 25 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Газораспределительная станция «Сватово» в ЛНР подверглась атаке украинского FPV-дрона, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Telegram/Zelenskiy / Official

«В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что намеренные удары по этому и другим российским энергообъектам были нанесены 24 марта, когда в Эр-Рияде проходили переговоры экспертного уровня между Россией и США, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

В этот же день дрон ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала «Россетей» в Краснодарском крае, из-за чего была отключена высоковольтная линия (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

Кроме того, вечером российские военные перехватили вражеский ударный беспилотник в районе мыса Тарханкут в Крыму. Дрон был направлен для атаки по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.

Ежедневными атаками глава киевского режима Владимир Зеленский подтверждает, что недоговороспособен и неуправляем для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений, подчеркнули в МО.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам на Украине и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени российские военные запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, но обезвредили их для выполнения распоряжения. Однако Киев на ответный шаг не пошел.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.