Москва, 25 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ выявила и заблокировала фейковый сайт, использовавший официальную символику мэрии Москвы и незаконно собиравший информацию о гражданах. Об этом 25 марта сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он пояснил, что на сайте содержались формы для подачи обращений, «которые вводят пользователей в заблуждение». Основной целью данных ресурсов, по словам Хохлова, было получение персональных данных граждан, в том числе участников спецоперации и членов их семей.

«Нами во взаимодействии с Роскомнадзором систематически блокируются ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти», — заявил он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Хохлов также добавил, что за созданием таких сайтов, как правило, стоят иностранные организации и отдельные антироссийски настроенные лица. Кроме того, он подчеркнул, что попытки создавать фейковые госресурсы выявляются регулярно.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта пресс-служба МВД России сообщила, что подключение к бесплатному Wi-Fi, а также использование зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое похитит личные данные владельца гаджета, включая логины и пароли.

Пользователям рекомендуют при подключении к общественной сети Wi-Fi ни в коем случае не вводить в Сети свои персональные данные для авторизации на различных сайтах и воздержаться от ввода платёжных данных.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта заявил, что сейчас телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Российский лидер также назвал интересной инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта для мошенничества.