Разведка США не определилась, считать ли Россию партнёром — СМИ
NYT: разведка США пока не определилась, является ли РФ партнёром или противником
Нью-Йорк, США, 25 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Разведка США пока не приняла решение, является ли Россия будущим партнёром или же противником. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).
«Когда во вторник руководители национальной разведки выступят перед конгрессом, чтобы представить свою первую публичную «Оценку глобальной угрозы» во время второго президентского срока Дональда Трампа, они столкнутся с необычным выбором. Придерживаются ли они своего давнего вывода о президенте России Владимире Путине, или они представляют господина Путина в тех выражениях, в которых Трамп и его главный переговорщик с Россией (Стивен Уиткофф. — Прим. ред.) описывают его в наши дни», — говорится в публикации.
Уточняется, что в настоящее время Трамп воспринимает Путина как надёжного будущего делового партнёра для США, который хочет положить конец ужасным боевым действиям на Украине и возобновить регулярные отношения с Вашингтоном.
Как передавало ИА Регнум, 20 февраля газета The Financial Times сообщила, что администрация Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7.
По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Предполагается, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.