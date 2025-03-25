Нью-Йорк, США, 25 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Разведка США пока не приняла решение, является ли Россия будущим партнёром или же противником. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Когда во вторник руководители национальной разведки выступят перед конгрессом, чтобы представить свою первую публичную «Оценку глобальной угрозы» во время второго президентского срока Дональда Трампа, они столкнутся с необычным выбором. Придерживаются ли они своего давнего вывода о президенте России Владимире Путине, или они представляют господина Путина в тех выражениях, в которых Трамп и его главный переговорщик с Россией (Стивен Уиткофф. — Прим. ред.) описывают его в наши дни», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время Трамп воспринимает Путина как надёжного будущего делового партнёра для США, который хочет положить конец ужасным боевым действиям на Украине и возобновить регулярные отношения с Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля газета The Financial Times сообщила, что администрация Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7.

По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Предполагается, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.