Таллин, 25 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом сообщает портал телерадиокомпании ERR.

Georg Mittenecker

«Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) добилась в суде принятия нового названия — Эстонской христианской православной церкви. Ранее в регистрации было отказано, поскольку название «Эстонская христианская церковь» сочли вводящим в заблуждение, так как оно не охватывает всех православных в Эстонии», — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что суд дважды отказывал в смене названия. Однако в этот раз он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.

В сентябре 2024 года «Известия» сообщили, что эстонские власти хотят принудительно закрыть ЭПЦ в случае её отказа разорвать связи с Москвой и «добровольно» уйти в местное православие, подчиняющееся Константинопольскому патриархату. Таллин потребовал от ЭПЦ войти в состав ЭАПЦ, паства последней насчитывает 7 тыс. прихожан против 100 тыс. у ЭПЦ.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в конце августа потребовал от ЭПЦ разорвать канонические связи с Московским патриархатом. А в конце апреля он пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, уже в ноябре 2024 года стало известно, что МВД Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность ЭПЦ МП.

25 декабря 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников.

Тогда она подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.