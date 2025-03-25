Краснодар, 25 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Киевский режим днём 24 марта атаковал дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки была отключена ЛЭП Ростовская АЭС — Тихорецк.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, ВСУ атаковали с применением FPV-дрона газораспределительную станцию «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР, а в районе мыса Тарханкут в Крыму средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный дрон, пытавшийся атаковать наземное оборудование хранилища газа.

«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — отметила пресс-служба.

В Минобороны подчеркнули, что глава киевского режима Владимир Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.