Якутск, 25 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В Республике Саха (Якутия) прошел IV Съезд оленеводов. Масштабное мероприятие состоялось при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в «Роснефть»). В съезде приняли участие более 250 делегатов из 20 районов республики, а также гости из Монголии и Китая.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии состоялся Съезд оленеводов

Съезд проводится в Якутии раз в четыре года и имеет важное значение для коренных малочисленных народов Севера, традиционно занятых в оленеводстве, — эвенов, эвенков, долганов, юкагиров и других. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с сохранением традиционного уклада жизни, привлечением молодежи к древнейшему национальному промыслу и другие актуальные темы. В Арктическом государственном агротехнологическом университете для оленеводов провели курсы повышения квалификации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии состоялся Съезд оленеводов

В открытии Съезда оленеводов принял участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, который поблагодарил «Роснефть» за помощь в организации масштабного мероприятия. Предприятия компании реализуют множество социальных проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания коренных народов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии состоялся Съезд оленеводов

Завершили съезд Республиканские игры оленеводов, где соревновались в гонках на оленьих упряжках, метании аркана, буксировке лыжника на олене, комбинированной эстафете. Во время соревнований также прошли выступления этнических творческих коллективов, показ традиционной национальной одежды, детский конкурс рисунков «Северный олень», выставка фотографий «Мир кочевья», выставка-ярмарка народных промыслов и республиканский конкурс «Кочевая семья».