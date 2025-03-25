Москва, 25 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Ко Дню работника культуры участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о влиянии творчества на воспитание детей и о том, как искусство формирует условия для роста и развития подрастающего поколения, сообщила 25 марта пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

Владимир Астапкович/РИА Новости

Так, полуфиналисты Кондрашовы из Югры представляют династию музыкантов. Сергей вместе с супругой Натальей организовал семейный ансамбль «Кондрашата», в котором он играет на гитаре и поёт, а его жена сочиняет тексты песен и играет на клавишных инструментах. Старший сын Денис играет на баяне, младший, Савелий — на ударной установке, дочь Арина играет на аккордеоне, скрипке и гитаре. Музыкальный коллектив гастролирует по стране и регулярно выступает на фестивалях.

Семейная пара Бусыгиных из Москвы, известная театральной и художественной деятельностью, воспитывает шестерых детей. Николай возглавляет учебный театр одной из школ, Наталья — преподаватель иконописи и художник. Все их дети окончили фольклорное отделение детской школы искусств.

«Кругозор ребёнка расширяется, когда он вместе с родителями посещает музеи, концерты классической музыки, театральные постановки, знакомится с историей своего государства и мировой историей, философией, культурным наследием», — уверяет Наталья.

Семью полуфиналистов Самойловых, Смирных, Корневых, Денисовых, Габдрахмановых конкурс «Это у нас семейное» вдохновил на новые творческие свершения. Мама Александра, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, стала лауреатом республиканского конкурса красоты материнства и семьи, папа Денис получил звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».

Полуфиналисты Валерий и Оксана Гладышевы из Подмосковья воспитывают 13 детей, включая пятерых с синдромом Дауна. Несмотря на это, супруги вовлекают их в творческие проекты. По словам Оксаны, участие в конкурсе позволило детям с особенностями получить возможность социализации и самовыражения. На протяжении четырёх лет они занимаются хореографией.

«Все мои особенные дети являются лауреатами премии губернатора Московской области. Искусство — это возможность самовыражения для детей, кроме того, это помогает развивать когнитивные функции и способность общаться», — рассказала Оксана.

Отмечается, что конкурс «Это у нас семейное» является самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов РФ получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года, а также проведёт заседание Совета по культуре и искусству.

Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, а премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — за создание талантливых произведений и реализацию проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.